Eletrobras e AGU solicitam prorrogação de negociações ao STF por 60 dias

Documento protocolado discute aspectos de governança e a participação da União na empresa; entidades destacam que as conversas têm progredido de forma significativa

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Embora a petição não detalhe quais são os pontos pendentes, ela menciona que já foram alcançados acordos importantes



A Eletrobras, em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a extensão do prazo das negociações em curso por mais 60 dias. Essa solicitação ocorre no contexto da atuação da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF), que foi criada para facilitar um entendimento sobre a participação do governo na empresa. No documento protocolado, as duas entidades destacam que as conversas têm progredido de forma significativa, restando apenas alguns pontos a serem resolvidos. A expectativa é que as tratativas sejam concluídas em breve, permitindo que a Eletrobras convoque uma assembleia de acionistas em fevereiro para discutir as deliberações pertinentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora a petição não detalhe quais são os pontos pendentes, ela menciona que já foram alcançados acordos importantes. Entre esses, estão a manutenção do limite de poder de voto, o aumento das representações da União no conselho da empresa e a desoneração dos investimentos relacionados à usina de Angra 3.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias