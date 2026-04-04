Eduardo Bolsonaro discute com Nikolas Ferreira e diz que ele promove opositores do bolsonarismo

Atrito marca um novo desentendimento na direita; Pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedou ‘união e pacifiação’ dos aliado

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira tem se desentendido nos últimos meses



O atrito entre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreia (PL-MG) ganhou mais um episódio neste sábado (4) após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que os “holofotes da fama fizeram mal” para Nikolas e que o deputado dá visibilidade “para quem deseja a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

“Não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. “, escreveu Eduardo. O desentendimento começou após o compartilhamento de um post de Eduardo feito na sexta-feira (3) em que ele dizia que o dono “Space Libeerdade” declarou “um belo foda-se para os presos político pregando o voto nulo”.

O deputado Nikolas Ferreia comentou na publicação com um “kkk”, reação o suficiente para que Eduardo Bolsonaro se sentisse atacado com o que ele classificou como “deboche”. “Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai“, disse. “Realmente acreditava que você iria cair em si, que com a eleição se aproximando o senso de salvar o país falasse mais alto do que o ego e eventuais desentendimentos”, continuou.

Eduardo também acusa Nikolas de exigir que o grupo dele não “apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado.” Apesar das críticas, o ex-deputado pede que Nikolas “deixe eventuais desavenças de lado, não por mim ou por minha família, mas pelo Brasil. Ou tudo que lhe restará é o risinho de deboche.”

Flávio Bolsonaro pede união da direita

Algumas horas depois da publicação, o pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), usou sua conta no X (antigo Twitter) para fazer um pedido para a direita, dizendo que esse é um momento de “pacificação e união”.

“Estou gravando esse vídeo para tentar chamar todos para a racionalidade é muito angustiante que lideranças do nosso lado fiquem digladiando enquanto a gente tem um país para resgatr, inimigo esta do lado de lá”, declarou Flávio, enfatizando que esse é o tipo de confusão que todo mundo sai perdendo. Citando um trecho da Biblía, Flávio pediu: “não fiquem irritados um com os outros e perdoem uns ao outros, assim como senhor perdoou vocês, vem comigo devolver a fé, esperança e a e alegria para nossa nação, todo o resto agora e menor.”, disse.

O momento é de pacificação e união. Vamos olhar para frente. O que mais importa, agora, é o futuro do nosso Brasil! pic.twitter.com/gZyUEUNuLE — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 4, 2026

Flávio Bolsonaro assumiu o posto de “capitão” para apaziguar a situação na direita. “Não tenho problema em dizer que vou procurar um por um para aparar qualquer tipo de aresta que, por ventura, possa existir ainda”, afirmou o Flávio no começo deste ano em meio a outro desentendimento entre Eduardo e Nikolas.

Reações do atrito entre Eduardo e Nikolas

O novo atrito não se limitou a Eduardo, Flávio e Nikolas. O professor Silvio Grimaldo, que se tornou crítico a família Bolsonaro e foi chamado de “figura abjeta” pelo ex-deputado federal, também se posicionou, dizendo que não odeia a família Bolsonaro, apenas tem algumas críticas.

“Achar que vocês não são perfeitos não parece ser odio nem nenhum tipo de imoralidade”, disse Grimaldo, que também afirmou que continua gostando de Bolsonaro. Grimaldo afirmou que pretende votar em Flávio para à Presidência “apesar das concessões às pautas da esquerda revolucionária que ele tem feito”. “Ainda é a melhor opção que o sistema achou para afastado o pt do poder, e isso para mim já está de bom tamanho”, destacou.

Dudu, não odeio sua família. Tenho algumas críticas apenas, mas achar que vocês não são perfeitos não me parece ser ódio nem nenhum tipo de imoralidade. Continuo gostando do seu pai, apesar da série de erros que ele cometeu, e o considerando o melhor presidente que esse país já… — Silvio Grimaldo (@silviogrimaldo) April 4, 2026

Quem tambem se manifestou em saiu em defesa de Eduardo, foi Mario Frias (PL), que disse que “quem acha que Eduardo esta procurando picuinhas por bobagem, não entende de redes sociais”.

“Há um bom tempo que o Nikolas está treinando o algoritmo para dar visibilidade a todos que odeiam o bolsonarismo”, escreveu, enfantizando que quando Nikolas pega uma postagem contra o PT ou que não tenha crítica aberta ao bolsonarismo e comenta ou curte, ele pega seu imenso engajamento e empresta a essa pessoa que está pregando voto nulo ou difamando a família Bolsonaro em outras postagens.

“Nikolas está treinando o algoritmo para dar relevância aos adversários do Bolsonaro.”, escreveu.

Quem acha que Eduardo está procurando picuinhas por bobagem não entende como funciona as redes sociais. Há um bom tempo que o Nikolas está treinando o algoritmo para dar visibilidade a todos que odeiam o bolsonarismo. Óbvio, ele não faz de forma aberta. Ele pega uma postagem… — MarioFrias (@mfriasoficial) April 4, 2026

Eduardo x Nikolas: início do atrito

O atrito entre Eduardo e Nikolas tem sido comum nso últimos meses, e ganhou um estompim em fevereiro deste ano quando o filho do ex-presidente declarou que o deputado Nikolas Ferreira e Michelle não estariam prestando apoio suficiente à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República. Na época, ele declarou que ambos parecem ter “amnésia” ao esquecer que ganharam maior projeção nacional após a aliança com o Jair Bolsonaro. Nikolas rebateu as críticas, negou qualquer “amnésia” e disse que Eduardo “não está bem”.

Heloisa Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro, também se envolveu no desentendimento e respondeu nas redes sociais a críticas feitas por Nikolas ao marido. O texto, com o título de “Eduardo Bolsonaro não está bem”, faz referência a uma entrevista dada por Nikolas, em que disse essa frase, após visitar Jair Bolsonaro na Papudinha.