Flávio Bolsonaro pede união da direita após briga de Eduardo e Nikolas: ‘Inimigo está lá’

Flávio Bolsonaro assumiu o posto de ‘capitão’ para apaziguar a situação na direita

Carlos Moura/Agência Senado Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidencia da República



O pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), usou as redes sociais para pedir ‘união e pacificação’ de direita. “Estou gravando esse vídeo para tentar chamar todos para a racionalidade é muito angustiante que lideranças do nosso lado fiquem digladiando enquanto a gente tem um país para resgatr, inimigo esta do lado de lá”, declarou Flávio, enfatizando que esse é o tipo de confusão que todo mundo sai perdendo.

Citando um trecho da Biblía, Flávio pediu: “não fiquem irritados um com os outros e perdoem uns ao outros, assim como senhor perdoou vocês, vem comigo devolver a fé, esperança e a e alegria para nossa nação, todo o resto agora e menor.”, disse.

O posicionamento vem após um novo atrito entre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Flávio Bolsonaro assumiu o posto de “capitão” para apaziguar a situação na direita. “Não tenho problema em dizer que vou procurar um por um para aparar qualquer tipo de aresta que, por ventura, possa existir ainda”, afirmou o Flávio no começo deste ano em meio a outro desentendimento entre Eduardo e Nikolas.

O momento é de pacificação e união. Vamos olhar para frente. O que mais importa, agora, é o futuro do nosso Brasil! pic.twitter.com/gZyUEUNuLE — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 4, 2026

Novo desentendimento

O atrito entre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreia (PL-MG) ganhou mais um episódio após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que os holofotes da fama fizeram mal para Nikolas e que o deputado dá visibilidade “para quem deseja a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

“Não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. “, escreveu Eduardo, que também acusa Nikolas de exigir que o grupo dele não “apoie e divulgue o Flávio, a não ser quando fica tão gritante que começa a ser cobrado.” Apesar das críticas, o ex-deputado pede que Nikolas “deixe eventuais desavenças de lado, não por mim ou por minha família, mas pelo Brasil. Ou tudo que lhe restará é o risinho de deboche.”.