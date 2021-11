Eliziane Gama será a relatora da indicação de Mendonça ao STF

Com a escolha, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da CCJ, quer mostrar que não postergou sabatina do ex-AGU por ele ser evangélico

Pedro França/Agência Senado Eliziane Gama teve atuação de destaque na CPI da Covid-19



A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) foi escolhida relatora da indicação do ex-advogado-geral da União André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O martelo foi batido pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do colegiado, na tarde deste sábado, 27, após uma conversa telefônica com a parlamentar. Segundo apurou a Jovem Pan, ao escolher uma evangélica para a relatoria, Alcolumbre quer mostrar que não postergou a sabatina de Mendonça por ele ser evangélico. O nome “terrivelmente evangélico” foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 13 de julho e aguarda há mais de quatro meses para ser ouvido.

Na quarta-feira, 24, durante sessão da CCJ, Alcolumbre se disse “muito triste” com ataques que recebeu ao longo deste período. “Fui ofendido pessoalmente, na minha família, e na minha religião, estando dentro da prerrogativa”, resumiu. “Chegou-se ao cúmulo de transformar uma decisão político-institucional em um embate religioso. É inadmissível isso. Isso me provoca uma profunda indignação, fico muito triste com isso, porque a minha relação com o povo evangélico é extraordinária no meu Estado”, afirmou. Alcolumbre é judeu e Mendonça, evangélico. “Estou calado há quatro meses ouvindo isso, mas as pessoas que me conhecem no meu Estado e no Brasil sabem que isso nunca foi um embate religioso. E nem deve ser”, acrescentou.

