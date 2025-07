Em ato pró-Bolsonaro, deputado põe mordaça e acampa na Praça dos Três Poderes

Hélio Lopes publicou nas redes sociais uma carta aberta em que diz que o Brasil ‘não é mais uma democracia’

Reprodução/Redes Sociais Deputado se recusou a sair e policiais discutem qual a melhor estratégia a ser adotada neste momento



O deputado Hélio Lopes (PL-RJ) montou uma barraca na Praça dos Três Poderes em protesto contra as medidas judiciais impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lopes ainda colocou um esparadrapo na boca sustentando que a liberdade de expressão está ameaçada no País. O deputado publicou nas redes sociais uma carta aberta em que diz que o Brasil “não é mais uma democracia”. “Não estou aqui para provocar. Estou aqui para demonstrar a minha indignação com essas covardias. Não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo”, disse. Questionado pela reportagem por que ele resolveu se acampar, ele se manteve calado. Diante de novas perguntas, o deputado reagiu gesticulando negativamente, manifestando o desejo de permanecer sem falar, com a mordaça na boca, enquanto lia o capítulo de Provérbios, do Velho Testamento da Bíblia.

Apesar de declarar-se em silêncio, a conta do parlamentar nas redes sociais continuaram ativas e, por lá, ele se manifestava: “Muito obrigado pelas mensagens de carinho. Mesmo em silêncio, tenho sentido cada palavra, cada oração e cada apoio que chega de todos os cantos do Brasil”, escreveu em sua conta o X. A manifestação chamou a atenção de poucos transeuntes, em sua maioria apoiadores de Bolsonaro. O primeiro político a chegar foi o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), que deu um abraço no deputado e disse que irá acampar ao lado de Lopes. “Estamos procurando uma forma de mostrar ao Brasil o que está acontecendo”, disse. Segundo ele, ainda que Lopes tenha dito que não está “incentivando ninguém a fazer o mesmo”, num futuro breve poderiam ter outras dezenas de acampamentos na Praça dos Três Poderes.

A Polícia Militar do Distrito Federal acionou a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, conhecida como DF Legal, dizendo que acampamentos não podem ficar na área da Praça, a mesma que foi invadida nos ataques de 8 de janeiro de 2023. O deputado se recusou a sair e policiais discutem qual a melhor estratégia a ser adotada neste momento. Bolsonaro disse que passaria perto da manifestação de Lopes, mas não iria parar “senão politiza”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias