Lula sobre Eduardo Bolsonaro: ‘Esse cara é um traidor da pátria’

Durante evento do novo PAC em São Paulo, presidente também mencionou que os filhos de Jair, sem citar nomes, estariam pedindo mais tarifas no Brasil em troca da liberdade do pai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve recentemente em São Paulo para participar de um evento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Osasco. Durante o evento, Lula discursou por cerca de 50 minutos, abordando uma série de temas que incluíram suas relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a família Bolsonaro. Em seu discurso, Lula não poupou críticas à apropriação de símbolos nacionais pela família Bolsonaro, acusando-os de traição à pátria. Ele também mencionou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citar nomes, estariam pedindo mais tarifas no Brasil em troca da liberdade do pai.

Lula fez um apelo aos deputados presentes no evento para que tomem medidas em relação ao mandato de Eduardo Bolsonaro, que atualmente está nos Estados Unidos. O presidente afirmou que, se Trump ligasse para ele, explicaria a situação do país e diria que o presidente está sendo enganado sobre uma suposta perseguição política. Lula destacou que as negociações com os Estados Unidos, lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, não têm sido recíprocas, mas que o Brasil continuará tentando negociar a questão das tarifas a partir de agosto.

Após o evento, Lula retornou à sua residência em São Paulo, sem compromissos oficiais agendados para o restante do dia.

