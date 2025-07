Alexandre de Moraes bloqueia contas de Marcos do Val por sair do país

Senador negou ter fugido do Brasil e disse que foi para os Estados Unidos para ‘curtir o recesso’ com a filha

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ele afirma ter solicitado permissão ao ministro para viajar durante o recesso parlamentar, mas o pedido foi negado



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou uma decisão significativa ao bloquear as contas bancárias do senador Marcos do Val. O senador está sob investigação por supostamente intimidar autoridades, incluindo agentes da Polícia Federal. Além disso, a decisão de reter o passaporte do senador foi referendada pela primeira turma do STF em fevereiro. No entanto, em um movimento controverso, Marcos do Val viajou recentemente para os Estados Unidos, alegando que sua documentação está regular e que seu passaporte diplomático é válido até 2027. Ele afirma ter solicitado permissão ao ministro para viajar durante o recesso parlamentar, mas o pedido foi negado.

Em resposta às acusações, o senador publicou uma nota defendendo-se, afirmando que não burlou as regras da justiça e que está comprometido com a legalidade. Apesar de suas declarações, suas contas permanecem bloqueadas, e ele enfrenta críticas por desrespeitar as imposições judiciais. A situação de Marcos do Val não é inédita, pois ele já esteve envolvido em outras controvérsias semelhantes. A expectativa é que, ao retornar ao Brasil, ele possa enfrentar novas medidas legais devido à sua viagem não autorizada.

Resposta de Marcos do Val

O senador gravou um vídeo no qual aparece em um parque de diversões na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Ele negou ter fugido do Brasil e disse que viajou ao país norte-americano para “curtir o recesso” com a filha, do qual estava afastado há dois anos e meio.

Na gravação publicada em seu canal no YouTube, Marcos do Val afirma que entrou nos Estados Unidos com o passaporte diplomático e que não entregou o documento à Polícia Federal, como determinado inicialmente pelo ministro. “Eu não tenho motivo para fugir. Não respondo a nenhum processo, não sou denunciado por nenhum crime. O que o Alexandre de Moraes fez, de tentar suspender meu passaporte, eu não entreguei à Polícia Federal porque é uma violação, um crime contra a Constituição”, disse o parlamentar.

Com informações de Janaína Camelo

