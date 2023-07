Em busca da reeleição, Eduardo Paes procura por vice para a prefeitura do Rio

Atual prefeito avalia nomes de possíveis companheiros para compor uma chapa para a corrida de 2024

ANDRÉ HORTA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Caso reeleito, Eduardo Paes assumirá quarto mandato na prefeitura do Rio



Em busca da reeleição para a prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes avalia nomes de possíveis vices para compor uma chapa para a corrida de 2024. Estão sendo analisados diversos cenários, a depender também de como a oposição irá se apresentar para o pleito. Os deputados federais Pedro Paulo (PSD) e Daniel Soranz (PSD), o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz e o presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, Carlo Caiado, são algumas das opções. O Partidos dos Trabalhadores também pleteia a a vaga de vice de Paes. Especulações indicavam que Flávio Bolsonaro poderia ser uma das opções de Paes. Contudo, a pedido de Jair Bolsonaro, Flávio será coordenador de campanha do Partido Liberal (PL). A legenda fala na possibilidade de lançar Braga Neto para a prefeitura do Rio. O militar havia sido vice de Bolsonaro na disputa presidencial de 2022. Fontes da Jovem Pan afirmam que o partido vai aguardar até a data limite, em março de 2024, para escolher quem será o candidato da legenda. Caso o PL não consiga uma nome forte, ele pode lançar uma chapa com um político de direita.

