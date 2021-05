Em filiação ao Patriota, Flavio indica que Bolsonaro também deve ir para o partido

Senador participou da convenção nacional da legenda e citou chance do partido ser eleito para o Planalto em 2022; presidente do Patriota deve convidar Jair Bolsonaro a se filiar

Valter Campanato/Agência Brasil Flávio anunciou filiação nesta segunda



A Convenção Nacional do partido Patriota, realizada nesta segunda-feira, 31, formalizou a filiação do senador Flávio Bolsonaro, o anunciou como líder da legenda no Congresso e aumentou os indícios de que Jair Bolsonaro vai se filiar ao partido para concorrer às eleições de 2022. Após uma sessão conturbada de quase duas horas, Flávio Bolsonaro teve uso da palavra e pregou a união entre os parlamentares e citou o exemplo do PSL em 2018 para expressar o desejo de crescimento do Patriota. “Quando formos candidatos pelo PSL, partido de apenas um deputado nas eleições de 2018, fizemos uma bancada com 52 deputados. Agora com o presidente Bolsonaro na Presidência da República, não tenho dúvidas que a gente pode ter um partido maior ainda de tamanho, até maior do que o próprio PSL”, afirmou. Flávio também falou da necessidade de “ir para a rua” em 2022 para que a população escolha a legenda para representá-la no Congresso e no Planalto. “Então vamos pensar grande. Nós agora vamos ser um time grande, maior do que nunca. Contem comigo para construirmos juntos esse partido e se Deus quiser ter um final glorioso ainda agora em 2022”, disse.

O presidente do partido, Adilson Barroso, afirmou durante a convenção que o convite oficial para filiação de Bolsonaro deve ser feito nesta terça-feira, 1º, ou na quarta, 2, e anunciou que além de filiado à legenda, Flávio Bolsonaro liderará o Patriota no Senado. “Comuniquei a filiação e o prazer e a honra de ter o Flávio Bolsonaro como líder do Patriota no Senado, partido este que quem criou o nome foi o pai dele. Ele é nosso grande líder no Senado. Parabéns, senador. Muito obrigado pela confiança. Aqui você tem não só um irmão, mas montes de irmãos aqui”, disse. O anúncio da nova liderança no Senado foi feito junto a uma votação para mudança no estatuto do partido, o que causou uma série de discussões na convenção e até mesmo a saída de alguns parlamentares no meio da sessão. Pelas redes sociais, Flávio publicou uma foto da sua filiação ao lado do presidente Adilson Barroso e pediu: “Que Deus nos abençoe nessa nova jornada”.