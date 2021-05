Aplicativo do Nubank fica fora do ar nesta segunda-feira

Usuários do banco relataram problemas ao tentar realizar operações de transferência e PIX; empresa afirma que já está buscando uma solução para estabilizar o serviço

Divulgação/Nubank Nota do Nubank afirma que equipe está "focada em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível'



Clientes do Nubank relataram na manhã desta segunda-feira, 31, que o aplicativo do banco digital estava fora do ar. Usuários reclamaram nas redes sociais de problemas ao tentar realizar operações de transferência e pagamento pelo banco. De acordo com o DownDetector, site é especializado em registrar falhas de plataformas digitais, as reclamações começaram por volta das 10:19 desta segunda. “Mandaram um PIX pra mim e ainda não caiu”, apontou um cliente. “Uso minha conta do Nubank profissionalmente e precisei realizar um pagamento essa manhã. Não consigo nem acessar minha conta, pois o aplicativo diz que estou sem internet. Já desinstalei, limpei cache, reinstalei e nada de voltar a funcionar”, relatou outro. Ao meio dia, a empresa se manifestou sobre a inconstância. “Verificamos, hoje, dia 31 de maio de 2021, às 10h38, que nossa base de clientes encontrou oscilações no uso do aplicativo. Lamentamos o ocorrido e estamos focados em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível”, diz nota do banco. Às 11:34 o número de reclamações começou a diminuir, mas alguns clientes ainda tem reclamado da instabilidade do aplicativo. A empresa, no entanto, afirma que é “algo momentâneo”.