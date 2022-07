Em meio a crise entre PT e PSB, Lula reforça apoio a Ceciliano: ‘Senador só temos um’

Ex-presidente divulgou vídeo em que defende a escolha do presidente da Assembleia Legislativa do Rio; ala do PT defende ruptura com Freixo se pessebistas insistirem na candidatura de Alessandro Molon ao Senado

Reprodução/Twitter/@AndreCeciliano Ex-presidente Lula e o vice em sua chapa, Geraldo Alckmin, posam para foto com André Ceciliano



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou em campo para tentar solucionar o impasse entre PT e PSB na disputa pela vaga ao Senado na chapa do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Rio de Janeiro. Os pessebistas insistem no nome do deputado federal Alessandro Molon e não pretendem recuar, dado que o parlamentar é o nome da centro-esquerda mais bem posicionado nas pesquisas. Os petistas, por sua vez, defendem o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, e cobram o cumprimento do acordo que viabilizou o apoio de Lula a Freixo. Na quarta-feira, 20, o PSB oficializou as postulações de Freixo e Molon, o que resultou na escalada da crise, com o PT ameaçando romper com os aliados. Nesta sexta-feira, 22, porém, o ex-presidente divulgou um vídeo no qual manifesta seu apoio a Ceciliano.

“Meus amigos e minhas amigas do Rio de Janeiro, esse vídeo é para dizer para vocês que é muito importante, nas próximas eleições, vocês elegeram, deputados, governadores e senador da República. Vocês já sabem que o Freixo é governador, que nós temos muitos deputados, mas é importante eleger senador. E nós só temos um: o senador que nós temos no Rio de Janeiro é André Ceciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa, um companheiro que fez um verdadeiro milagre como presidente da Assembleia, unificando a Assembleia, ajudando todos os prefeitos do Rio, ajudando as universidades e fazendo aquilo que o Estado deveria fazer e não fez. Então, a gente não pode ter dúvida: a gente precisa escolher para senador da República André Ceciliano, companheiro do Partido dos Trabalhadores”, diz Lula na gravação.