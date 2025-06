Em Mônaco, Lula começa série de compromissos voltados à pauta ambiental na Europa

Presidente participa do Fórum de Economia e Finanças Azuis com foco em buscar recursos para tornar atividades como a pesca e o transporte marítimo mais sustentáveis

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula durante sessão de Encerramento do Fórum de Economia e Finanças Azuis



Neste domingo (08), o presidente Lula deu início à sua agenda voltada para questões ambientais na Europa, começando por Mônaco. Durante sua participação no Fórum de Economia e Finanças Azuis, o foco foi buscar recursos para tornar atividades como a pesca e o transporte marítimo mais sustentáveis. O evento contou com a presença de figuras importantes, como o príncipe Albert 2º, o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles. O Fórum teve como meta principal o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da ONU, que demanda um investimento anual de US$ 175 bilhões. No entanto, apenas US$ 25 bilhões estão sendo aplicados no momento, o que evidencia a necessidade urgente de aumentar os recursos destinados a essas iniciativas. A discussão sobre financiamento sustentável é crucial para a preservação dos oceanos e dos recursos marinhos.

Após o evento em Mônaco, Lula seguirá para Nice, onde participará da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano (UNOC3). Além das atividades programadas para a conferência, o presidente brasileiro terá a oportunidade de realizar encontros bilaterais. Um dos destaques será um almoço com António Costa, presidente do Conselho Europeu, onde discutirão o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

Lula, que em breve assumirá a presidência rotativa do Mercosul, expressa a expectativa de que o acordo comercial seja assinado até dezembro deste ano. Além de Costa, o presidente brasileiro se reunirá com a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, e com o presidente do Benin, Patrice Talon, ampliando assim as relações diplomáticas e comerciais do Brasil no cenário internacional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA