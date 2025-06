Lula afirma que caso Trump não confirme presença na COP30, ligará pessoalmente para convencê-lo 

Presidente defendeu aprofundar o debate e questionou a possível ausência dos EUA na conferência, uma vez que a maior economia do mundo ainda ‘poluiu muito’ o planeta

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula durante sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil, em Paris



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (7) que se o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, não confirmar a presença na reunião de cúpula da ONU sobre o clima (COP30), programada para novembro no Brasil, ele vai ligar “pessoalmente” para convencer o americano. Em abril, o governo dos Estados Unidos anunciou o fechamento do escritório que administrava a diplomacia climática do país, o que provoca o temor de uma ausência total da maior economia do mundo na cúpula prevista para a cidade de Belém, de 10 a 21 de novembro.

“Vamos fazer um encontro separado de chefes de Estado dois dias antes, para aprofundar o debate. Se até perto o Trump não confirmar que vem, eu pessoalmente vou ligar para ele e falar: A COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio”, afirmou Lula em uma entrevista coletiva em Paris. “Estados Unidos, um país importante, muito rico, mas também poluiu muito, e ainda polui. Então, como é que a não vai participar?”, acrescentou o presidente brasileiro.

Lula disse que os “grandes governantes do mundo” devem participar da reunião para encontrar uma solução. Trump é um conhecido cético da mudança climática. Uma de suas primeiras medidas ao retornar ao poder em janeiro foi retirar novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris, que pretende limitar o aquecimento global. A saída do país se tornará efetiva em janeiro de 2026. Os preparativos da COP30 prosseguem em meio à polêmica no Brasil sobre um megaprojeto impulsionado pelo governo Lula para explorar petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, uma ideia muito criticada pelos ambientalistas. Lula fez as declarações durante uma viagem oficial à França, onde participará na segunda-feira (9) da reunião de cúpula da ONU sobre os oceanos, em Nice.

*Com informações da AFP