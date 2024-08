Em reunião ministerial, Lula discute crise na Venezuela, combate ao crime organizado e inflação

Presidente promoveu nesta quinta-feira o segundo encontro do ano com seu corpo de ministros; Mauro Vieira será responsável por apresentar as questões pertinentes ao resultado eleitoral do país vizinho

Ricardo Stuckert/PR Lula ao lado de Geraldo Alckmin e Rui Costa na reunião ministerial



Na abertura da segunda reunião ministerial deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a necessidade de discutir com seus ministros as complexidades em torno das eleições na Venezuela. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, será responsável por apresentar as questões pertinentes ao resultado eleitoral do país vizinho. Além de abordar a situação do regime de Nicolás Maduro, Vieira também trará informações sobre a organização do G20. Lula enfatizou a importância da participação ativa de todos os ministros na cúpula que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia, ressaltando a relevância desse encontro. O presidente fez um apelo à sua equipe para que mantenham uma postura otimista em relação à busca por uma solução pacífica para a crise eleitoral na o país vizinho, pedindo que sejam positivos, mas sem criar expectativas irreais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula também sublinhou que a segurança pública e o combate ao crime organizado devem ser prioridades do seu governo, referindo-se a esse problema como uma “multinacional”. Lula reafirmou o compromisso do governo em controlar a inflação e destacou que os indicadores econômicos do Brasil são encorajadores, mesmo diante da possibilidade de uma crise internacional. Para reforçar essa discussão, ele convocou o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, para participar da reunião, ressaltando a importância do instituto e a necessidade de garantir recursos para que ele possa desempenhar suas funções de maneira eficaz.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA