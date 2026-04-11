Empresário brasileiro investigado pela trama golpista é preso pelo ICE nos EUA

Reprodução/Redes sociais Esdras Jônatas dos Santos



Esdras Jônatas dos Santos, empresário investigado por envolvimento nos atos golpistas em 8 de janeiro de 2023, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). Alvo de mandado de prisão na Flórida, a Jovem Pan apurou que ele está detido na Flórida.

O empresário está foragido desde os eventos antidemocráticos em Brasília. A prisão nos EUA inicia um processo migratório, que pode resultar em diferentes desfechos, como permanência sob custódia, liberação ou eventual extradição, segundo o sistema judicial americano. Autoridades brasileiras ainda aguardam notificação dos órgãos dos EUA.

Esdras não esteve na capital federal no dia da tentativa de golpe. Ele teria adotado uma posição de destaque nas manifestações em Belo Horizonte, inclusive acompanhando a saída de ônibus para Brasília.

A Jovem Pan tenta localizar a defesa de Esdras. Se houver resposta, o texto será atualizado.