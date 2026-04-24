Entenda a polêmica envolvendo Gilmar Mendes e Romeu Zema

O ministro e o ex-governador mineiro estão em um embate direto desde quando o pré-candidato compartilhou uma sátira sobre o magistrado

ALOISIO MAURICIO / ESTADÃO CONTEÚDO E VINICIUS NUNES / ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), estão em conflito desde que Zema publicou um vídeo de sátira, no dia 1º de março, que retrata o magistrado pedindo uma troca de favores ao ministro Dias Toffoli em meio ao escândalo do Banco Master.

Após as postagens do mineiro, Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira (20) pedindo a investigação do pré-candidato à Presidência. O ministro apontou a suspeita de indícios de crime na publicação.

Moraes pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre a inclusão de Zema no inquérito.

O vídeo publicado por Zema retratava uma conversa entre dois bonecos, caracterizados por desenhos de fantoches, que representariam Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Na publicação, Toffoli telefona para Gilmar e pede a ele que anule as quebras de sigilo de sua empresa, aprovada na CPI do Crime Organizado do Senado.

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Também na segunda-feira, parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados anunciaram que vão ingressar com um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. A iniciativa é liderada pelo deputado federal Gilberto Silva (PL-PA), após o magistrado solicitar inclusão do ex-governador no inquérito das fake news.

Zema compara ministros à coroa portuguesa

Um dia após o envio da representação de Gilmar Mendes, no dia da Inconfidência Mineira, Zema fez mais uma publicação criticando o STF. O ex-governador comparou os ministros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à coroa portuguesa.

“Você acha que nós somos livres de verdade? Eu acho que não. No lugar da Coroa Portuguesa, se sentaram os intocáveis de Brasília. Os políticos vendidos, os empresários ladrões e os juízes que se acham acima do bem e do mal”, diz em um trecho da publicação.

A representação que faz alusão à Inconfidência Mineira traz imagens de inteligência artificial com o rosto dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do banqueiro Daniel Vorcaro.

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No mesmo dia, Zema também compartilhou na rede social X um vídeo de esquete do canal “Porta dos Fundos”, de 2018. O vídeo satiriza Gilmar Mendes e o retrata como alguém na Corte a quem recorrer sobre todos os tipos de problemas jurídicos. “Como eu disse, se quiserem prender todos que criticarem os intocáveis, pode comprar mais caneta que vão precisar prender o Brasil inteiro”, escreveu Zema ao compartilhar a publicação.

Vídeo de 2018 do @portadosfundos . Como eu disse, se quiserem prender todos que criticarem os intocáveis, pode comprar mais caneta que vão precisar prender o Brasil inteiro. pic.twitter.com/BtPrJrU4h1 — Romeu Zema (@RomeuZema) April 21, 2026

Zema tem publicado uma série de vídeos diariamente criticando o STF e enfatizando as ações do ministro Gilmar Mendes. Na segunda-feira ele fez uma publicação dizendo que está sendo perseguido por compartilhar uma sátira. “O STF está me perseguindo por conta de uma sátira, uma ironia contra os ‘Intocáveis'”, falou.

Agora o papo é sério. Fica até o final que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. pic.twitter.com/qFaC2p5FJm — Romeu Zema (@RomeuZema) April 20, 2026

Gilmar chama Zema de ‘boneco homossexual’

O ministro Gilmar Mendes pediu desculpas na quinta-feira (23) por sugerir que “homossexual” seja ofensa. A manifestação aconteceu nas redes sociais após o magistrado questionar, em entrevista ao portal Metrópoles, se não seria ofensivo retratar o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) como um “boneco homossexual”.

Na publicação, Gilmar disse que não tem “receio em reconhecer o erro”, mas ponderou que existe “uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo”.

Na entrevista ao portal Metrópoles, o ministro estava criticando uma publicação de Zema sobre a série “Os Intocáveis”, quando perguntou se seria ofensivo fazer bonecos do ex-governador de MG como homossexual.

“Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? É correto brincar com isso?”, disse Gilmar Mendes.

Zema reagiu à fala de Gilmar e, também nas redes sociais, afirmou que o ministro do STF mostrou “todo o seu preconceito para o Brasil”.

Inacreditável. Gilmar Mendes equipara a nossa sátira dos intocáveis com uma possível sátira do STF me representando como homossexual e ladrão. Nem tenho mais palavras pra definir o que está acontecendo. Esse sujeito extrapola cada vez mais os limites. Se comporta como um… pic.twitter.com/BnmRndx5wR — Romeu Zema (@RomeuZema) April 23, 2026

Gilmar Mendes também disse que Zema fala um dialeto “próximo do português” ao se referir ao sotaque mineiro, já que muitas vezes não entende o que o ex-governador quer dizer.

Romeu Zema respondeu ao ministro e disse que Mendes não entende seu “linguajar de brasileiro simples” diferente do “português esnobe dos intocáveis de Brasília”.

Zema cobra o impeachment de Gilmar

O ex-governador de Minas Gerais cobrou, na quinta-feira (23), o impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF. “Eu pedi o impeachment do Gilmar Mendes porque julgo que a iniciativa cabe e espero que o Senado venha a ter coragem de apreciar”, disse ao programa “É Notícia”, da RedeTV!.

Durante a entrevista, Zema também criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por não pautar os processos de impeachment de ministros da Corte. “Quando tivermos presidente do Senado corajoso, e não presidente do Senado acovardado, essa situação vai se corrigir”, afirmou.

“Eu não posso mais publicar um bonequinho satirizando o Supremo, que virou fonte de negociata. Agora eu é que sou o bandido? Isso sim, na minha opinião, é atentado à democracia”, declarou.