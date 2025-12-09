Jovem Pan > Notícias > Política > Entenda por que Glauber Braga pode perder o mandato

Entenda por que Glauber Braga pode perder o mandato

Deputado do PSOL foi retirado a força do mesa diretora da Câmara dos Deputados nesta terça-feira

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Glauber Braga Deputado é acusado de quebra de decoro parlamentar

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) foi retirado a força do mesa diretora da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (9). Movimento vem após Hugo Motta, presidente da Casa anunciar que a cassação de seu mandato iria ser votado amanhã (10). Glauber pode perder o seu mandato de deputado por ser acusado de quebra de decoro parlamentar por expulsar a chutes e empurrões um integrante do Movimento Brasil Livre da Câmara em  16 de abril de 2024. O influenciador Gabriel Costenaro fez insinuações sobre Saudade Braga, mãe de Glauber e ex-prefeita de Nova Friburgo. Ela estava doente e faleceu 22 dias depois.

A Comissão de Ética aprovou o pedido de cassação de Glauber no dia 9 de abril deste ano, por 13 votos a cinco. Na ocasião, o deputado fez greve de fome dentro da sala, e só saiu de lá nove dias depois. O deputado acusou em diferentes sessões do Conselho que o relatório foi “comprado” por Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara.

