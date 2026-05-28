Erika Hilton cita ‘tutorial de depilação’ de deputado durante discussão na Câmara

A psolista rebateu André Fernandes (PL-CE) após o parlamentar afirmar que ela teria sido ‘humilhada’ por não conseguir avançar com a proposta de jornada 4×3

Divulgação / Câmara dos Deputados Erika Hilton reagiu às provocações e respondeu diretamente ao deputado, resgatando conteúdos antigos publicados por André Fernandes nas redes sociais.



A sessão da Câmara dos Deputados que votou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6×1 terminou marcada por tensões entre parlamentares da oposição e do governo nesta quarta-feira (27).

O caso envolveu a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e o deputado André Fernandes (PL-CE), após divergências sobre a tramitação da proposta.

Durante o debate, Fernandes afirmou que Erika teria sido “humilhada” politicamente pelo governo por não conseguir avançar com a proposta de jornada 4×3, defendida pela oposição.

Segundo governistas, a proposta em questão passou a ser defendida de última hora pela oposição como uma tentativa de inviabilizar o avanço do fim da escala 6×1.

“Se hoje nós estamos votando [a escala] cinco por dois é porque eles obstruíram e impediram a votação da [a escala] quatro por três. Aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa”, declarou o parlamentar.

Na sequência, Erika Hilton reagiu às provocações e respondeu diretamente ao deputado, resgatando conteúdos antigos publicados por André Fernandes nas redes sociais.

“Humilhante é se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição”, rebateu a deputada, em referência a um vídeo divulgado pelo parlamentar em 2018 com um tutorial de depilação íntima.

A troca de ataques rapidamente repercutiu nas redes sociais e ampliou a tensão em torno da discussão da PEC, que vem dividindo parlamentares sobre mudanças na jornada de trabalho e na organização das escalas semanais.

Veja o vídeo