Sob mira do MP, Canella vira incômodo para o PL na disputa ao Senado

Receio dos caciques é o de uma eventual operação envolvendo o pré-candidato, hoje sob investigação do Ministério Público fluminense por um suposto esquema de postos de gasolina controlados por laranjas

Bravo Baixada Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo e presidente do União Brasil no Rio,



A desistência do governador Cláudio Castro de disputar uma vaga ao Senado pelo Rio reabriu uma disputa interna no PL fluminense. Fontes ouvidas pela Jovem Pan nesta quinta-feira (28) defendem a substituição imediata de Castro por um nome mais alinhado ao bolsonarismo, em meio a um movimento que já contamina também a aliança com o União Brasil.

Esta coluna apurou que uma ala do PL tem manifestado desconforto com o nome de Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo e presidente do União Brasil no Rio, escolhido pela legenda para disputar uma das duas vagas ao Senado em 2026. O receio dos caciques é o de uma eventual operação envolvendo o pré-candidato, hoje sob investigação do Ministério Público fluminense por um suposto esquema de postos de gasolina controlados por laranjas. A defesa, dentro do PL, é por uma dupla substituição: tanto do nome do partido quanto do indicado pelo União, antes que a campanha vá efetivamente para a rua.

Canella consolidou poder no PL recentemente. Em março, foi alçado à presidência do União Brasil-RJ após a inativação do diretório estadual comandado por Rodrigo Bacellar, cassado pelo TSE. Ex-deputado estadual por três mandatos e prefeito eleito em primeiro turno em 2024, ele tem o aval do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do presidente nacional do União, Antônio Rueda. A apuração aberta pelo MPRJ, no entanto, acendeu o sinal de alerta no PL e fortaleceu o argumento de quem quer rever a composição da chapa.

Internamente, os deputados federais Carlos Jordy, Sóstenes Cavalcante e o senador Carlos Portinho, todos do PL-RJ, são os nomes mais cotados para herdar a vaga deixada por Castro.