Cláudio Castro desiste de concorrer ao Senado do Rio de Janeiro

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ex-governador do RJ explicou a decisão e disse que ‘foi a decisão mais difícil’ da vida dele, mas que foi necessária para focar 100% da sua defesa

Joédson Alves / Agência Brasil Castro foi alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (26)



O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, desistiu de concorre ao Senado. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pelo advogado de Castro, Carlo Luschione, à Jovem Pan. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o político explicou a decisão e disse que “foi a decisão mais difícil” da vida dele, mas que foi necessária para focar 100% da sua defesa.

Castro foi alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (26). A ação apura possíveis irregularidades em investimentos feitos pelo governo estadual em fundos vinculados ao Banco Master.

“Durante minha trajetória, jamais fugi de uma briga, mas também tenho que entender o momento que a gente vive e como as coisas estão. Então, retirei minha candidatura ao Senado para focar 100% na minha defesa”, declarou Castro, acrescentando que, além da desistência ao Senado, também está se retirando “temporariamente” do pleito eleitoral.

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Terça foi a segunda vez em menos de duas semanas que Cláudio Castro é alvo de buscas da Polícia Federal. Em 15 de maio, durante a Operação Sem Refino, que investiga supostas ligações da gestão do ex-governador com o Grupo Refit, agentes apreenderam o celular e o tablet do político

No dia 24 de março, por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, condenar o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022. Com o resultado, Castro ficará inelegível por oito anos, a contar do pleito de 2022. Dessa forma, ele deve ficar impedido de disputar eleições até 2030.

Um dia antes do julgamento de Castro, ele havia renunciado do mandato. “Hoje eu encerro o meu tempo à frente do governo do estado. Vou em busca de novos projetos. Sou pré-candidato ao Senado. Saio de cabeça erguida.”, disse Castro na época. Ele havia deixado o cargo para poder concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.