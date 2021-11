Ernesto Araújo diz que governo ‘virou a base do Centrão’

Ex-ministro das Relações Exteriores criticou gestão de Bolsonaro durante um congresso conservador em Santa Catarina

EFE/Joédson Alves Ernesto Araújo pediu demissão do cargo em março deste ano



O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo criticou a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e afirmou que o governo federal virou a base do Centrão. “A maioria eu acho que nunca quis enfrentar o sistema. Seja por falta de coragem, por falta convicção ou por interesse pessoal de manter o sistema”, afirmou o ex-chanceler durante um congresso conservador nesta segunda-feira, 15, em Santa Catarina.”Então surgiu aquela coisa: Precisamos fazer do Centrão a base do governo. Na verdade, o que a gente viu foi que o governo virou a base do Centrão”, completou. Araújo também fez uma analogia com o filme Matrix, citando as pílulas azuis, que significam viver em um mundo de ilusão, e as vermelhas, que são a da realidade. “O governo, que foi eleito por uma grande tomada de pílula vermelha, resolveu tomar a pílula azul. Às vezes eu acho que em alguma reunião ministerial que eu não estava distribuíram pílula azul ali e todo mundo tomou”, disse o ex-ministro. “O pior é que colocaram uma pílula azul no café do presidente da República. Azularam completamente o governo e a atuação do presidente”.