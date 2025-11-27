Esposa de Ramagem relata apreensão de celular e computadores ao embarcar para os EUA

Rebeca Ramagem afirma ter sido alvo de mandado expedido pelo STF no aeroporto do Galeão; ação ocorreu enquanto viajava com as filhas para encontrar o marido, foragido da Justiça

Reprodução / Instagram / @rebecaramagem Rebeca Ramagem, esposa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), informa ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes



A procuradora do Estado de Roraima, Rebeca Ramagem, esposa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), informou ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O episódio ocorreu no último dia 17 de novembro, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, momento em que ela embarcava para os Estados Unidos (veja mais abaixo).

Segundo relato publicado por Rebeca em suas redes sociais, a abordagem aconteceu na entrada da aeronave. Ela descreveu que agentes retiraram todas as malas do voo para revista e apreenderam diversos itens eletrônicos, incluindo seus computadores e celular pessoal. A procuradora afirmou ainda que o aparelho telefônico de sua filha de apenas 7 anos também foi recolhido pelas autoridades.

Rebeca classificou a ação como uma surpresa e relatou que a situação gerou “pânico” e constrangimento para suas duas filhas, de 7 e 14 anos, que a acompanhavam na viagem. Em vídeo gravado dentro do avião e divulgado posteriormente, ela criticou a medida, classificando-a como um abuso e afirmando que o único motivo para a abordagem seria seu casamento com o parlamentar. Rebeca Ramagem sustenta que não responde a nenhum processo judicial e não é investigada. Ela possui 22 anos como servidora pública.

A ação ocorre em um cenário onde seu marido, Alexandre Ramagem, é foragido da Justiça brasileira. O deputado foi condenado pelo STF a uma pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. Ele fugiu para os Estados Unidos em setembro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A procuradora encontra-se oficialmente de férias entre os dias 17 e 28 de novembro de 2025. A Procuradoria Geral do Estado de Roraima (PGE-RR) informou que ela exerceu suas funções regularmente até o início do recesso. Rebeca anunciou a mudança para os Estados Unidos com o objetivo de acompanhar o marido e, segundo suas palavras, “proteger a família”. Ela declarou que manterá a esperança de retornar ao Brasil futuramente.

Veja publicação da esposa de Ramagem: