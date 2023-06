Estado de saúde de Roberto Jefferson piora após desmaio na cela e ‘possível traumatismo craniano’

Ex-deputado federal está preso desde outubro do ano passado e aguarda autorização judicial para fazer exames fora da prisão

Reprodução/TV PTB Ex-deputado federal Roberto Jefferson tem piora no quadro de saúde



O estado de saúde de Roberto Jefferson “se agravou” após o ex-deputado federal desmaiar na cela da prisão na sexta-feira, 2, e estar com possível “traumatismo craniano”. A informação foi divulgada neste sábado, 3, pela assessoria do presidente de honra do PTB. “O quadro de Roberto Jefferson se agravou. Ele desmaiou. Pode estar com traumatismo craniano. Está extremamente desorientado e muito mal. Esse é o estado atual de saúde dele. E o laudo da Seap é claro no sentido de que a perda de peso pode sim ser decorrente de um retorno do câncer. Enfim, este é o cenário”, diz a nota enviada pela equipe do ex-deputado ao site da Jovem Pan. Roberto Jefferson está preso desde outubro do ano passado e aguarda autorização judicial para fazer exames fora da prisão. De acordo com o laudo médico enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-deputado tem quadro depressivo, não tem se alimentado e perdeu 16,5 quilos em sete meses. A orientação é que ele passe por avaliação tomográfica do crânio, devido a possível traumatismo craniano. O laudo foi enviado pela Seap também nesta sexta-feira, após ordem do ministro Alexandre de Moraes para que o órgão informasse o estado de saúde de Roberto Jefferson, que está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu. O STF aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Desde o início do ano, Jefferson tem relatado a médicos e advogados que está deprimido e subnutrido.