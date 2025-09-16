Evair de Melo conta que Bolsonaro ‘passou muito mal de madrugada’ e deve ‘ficar um tempo no hospital’

Deputado foi um dos primeiros a chegar ao Hospital DF Star, em Brasília; segundo ele, o ex-presidente está passando por um processo de estabilização e ainda não iniciou exames mais aprofundados

Reprodução/JovemPanNews Deputado Evair de Melo fala sobre estado de saúde de Jair Bolsonaro



O deputado Evair de Melo (Progressistas-ES) atualizou, nesta terça-feira (16), o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que precisou ser internado às pressas após apresentar um quadro de soluços intensos, vômitos, pressão baixa e sinais de anemia. Melo relatou que o ex-presidente tem apresentado soluços seguidos de vômitos, que indicam “alguma anemia ou de alguma fraqueza”. Esses sintomas, segundo ele, têm se intensificado. “O tempo todo ele tinha pouca capacidade de falar, tipo assim, falava poucas palavras, começava o soluço na sequência e ia ao banheiro porque tinha vômito. E isso, isso acabou se, isso está se agravando”, disse o deputado. Ele acrescentou que exames recentes indicaram “sintomas de uma anemia que está sendo investigada”.

O deputado, que foi um dos primeiros a chegar ao Hospital DF Star, em Brasília, onde Bolsonaro está internado. Segundo ele, o ex-presidente está passando por um processo de estabilização e ainda não iniciou exames mais aprofundados. . “Não tivemos acesso a ele, mas acesso a quem está próximo dele, que conversou com a gente. Ele está sendo estabilizado”, afirmou o deputado. Questionado sobre a possibilidade de transferência para outro hospital, Evair de Melo disse que essa decisão será tomada após a chegada da equipe de São Paulo e a análise dos exames, em conjunto com a família. Ele indicou que Bolsonaro deve permanecer internado por um “tempo razoável”, não sendo apenas uma consulta rápida.

Melo explicou que “desde a facada, ele fisicamente nunca mais teve a mesma estrutura que a gente conheceu daquele homem saudável”. O parlamentar destacou que a última cirurgia, que durou horas, foi “muito traumática” e gerou um “impacto muito forte”. Segundo informações iniciais, a equipe médica que acompanha o ex-presidente já tinha autorização para acessar sua residência a qualquer momento em caso de emergência. No entanto, no momento da crise, Bolsonaro estava em casa apenas com a ex-primeira-dama Michelle, que o acompanhou ao hospital.

A preocupação com a gravidade do quadro é acentuada pelo fato de que uma equipe médica de São Paulo, que já acompanhou Bolsonaro em cirurgias anteriores, está sendo deslocada para Brasília. “Como a equipe de São Paulo está em deslocamento para cá, a gente entende que tem uma gravidade e tem risco”, ponderou Evair de Melo, sugerindo que o caso vai além de um “simples incômodo”. Ele ressaltou que, se o hospital de Brasília aciona a equipe de São Paulo, “naturalmente tem uma coisa além de um simples incômodo, parece que é algo mais grave.”

Questionado se o recente julgamento que o tornou inelegível poderia ter gerado ansiedade e contribuído para o quadro, o deputado Evair de Melo afirmou que “ter acompanhado esse massacre que foi feito em cima dele, sabendo da inocência, da consciência que ele tem, todos nós temos, na verdade, né? Tudo isso naturalmente tem um impacto emocional em qualquer um, em qualquer um de nós.”

Ele concluiu que “quem está com problemas físicos, já tem algumas dificuldades com essa pressão emocional, não tenho dúvida nenhuma que isso tem um efeito. E, portanto, todos aqueles que justamente estão condenando Jair Messias Bolsonaro têm responsabilidade.” A equipe médica de São Paulo é aguardada no Distrito Federal para uma avaliação mais robusta e para investigar a causa da nova crise de saúde do ex-presidente, que deixou sua residência, onde cumpre prisão domiciliar, sob forte escolta.