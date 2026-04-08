Ex de Vorcaro fala pela 1ª vez sobre Caso Master: ‘Não sabia, ninguém sabia’

Segundo Martha Graeff, ela estava feliz até que as informações começaram a sair na imprensa; ‘eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence’, disse

Divulgação / Instagram Martha afirmou que estava saindo de um casamento de 13 anos, por volta de dois anos atrás, quando conheceu Vorcaro



A empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-namorada de Daniel Vorcaro, se pronunciou sobre o presidente do Banco Master pela primeira vez nesta quarta-feira (8). Segundo ela, o relacionamento com o banqueiro foi à distância.

Martha afirmou que estava saindo de um casamento de 13 anos, por volta de dois anos atrás, quando conheceu Vorcaro. “Eu estava sofrendo, estava em pedaços”, disse. Segundo a influenciadora, ela estava feliz até que as informações começaram a sair na imprensa. “Eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence.” Ela também se disse triste por ter sido “linchada” nas redes sociais.

Ela também afirmou que não sabia das movimentações ilegais de Vorcaro, e que, segundo ela, “ninguém sabia”, nem os órgãos reguladores.

“Eu não sou investigada, eu não sou acusada. […] Meu patrimônio hoje é exatamente igual ao de dois anos atrás. Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco, isso tudo é mentira”, defendeu-se.

Sobre o vazamento de suas conversas com o banqueiro, ela afirmou que o ato foi “uma atrocidade, isso foi uma covardia. E foi para desviar o foco de quem realmente importava”.

Veja o pronunciamento completo: