Ex-ministro Aloysio Nunes anuncia saída do PSDB

Veja os comentários da equipe de reportagem da Jovem Pan News com Amanda Klein e Cristiano Vilela sobre o assunto

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Ex-senador e ex-ministro deixou o partido após 27 anos na legenda



O cenário político do PSDB em São Paulo testemunhou uma série de eventos marcantes, começando pela desfiliação do ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes, seguida pelo anúncio da pré-candidatura do apresentador José Luiz Datena à Prefeitura da capital paulista. A saída de Nunes, que ocorreu no mesmo dia do lançamento da pré-candidatura de Datena, encerrou mais de duas décadas de vínculo com o partido. Nunes, que era a favor do apoio à reeleição de Ricardo Nunes para a prefeitura, decidiu formalizar seu pedido de saída, marcando um dia de transformações significativas dentro do PSDB. A desfiliação de Nunes não foi um evento isolado, pois pelo menos oito vereadores do partido já haviam tomado a mesma decisão anteriormente, sinalizando uma crise interna. Apesar disso, figuras proeminentes do partido, como o presidente nacional Marconi Perillo e o deputado Aécio Neves, manifestaram otimismo com a pré-candidatura de Datena, considerando-a como um sinal de renovação para o PSDB. No entanto, existe um ceticismo geral sobre a continuidade de Datena na corrida eleitoral, levando em conta seus recuos em pré-candidaturas passadas, embora ele tenha reafirmado sua decisão de seguir adiante com a candidatura.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A saída de Nunes e a entrada de Datena na disputa eleitoral representam um período de reorganização e tentativa de fortalecimento do PSDB em São Paulo. Nunes, que agora trabalha em Bruxelas, não especificou os motivos de sua saída, mantendo uma postura de respeito pelas relações dentro do partido. Por outro lado, Datena é visto por alguns como uma figura capaz de unificar e revitalizar o partido.

Publicado por Tamyres Sbrile