Ex-ministro de Bolsonaro, Santos Cruz se filia ao Podemos nesta quinta

Entusiasta da candidatura de Sergio Moro à presidência da República, general da reserva deve disputar uma vaga no Senado

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Santos Cruz deixou a Secretaria de Governo em junho de 2019



Ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz se filia nesta quinta-feira, 25, ao Podemos, e deve disputar uma vaga ao Senado na eleição de outubro de 2022. A informação foi confirmada à Jovem Pan por integrantes do partido – a cerimônia ocorrerá em Brasília. Santos Cruz esteve presente no ato de filiação do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro à legenda no início do mês de novembro e é um entusiasta da candidatura do futuro correligionário à Presidência da República. Desde que deixou o governo federal, em junho de 2019, o general da reserva do Exército tem feito críticas à gestão de Bolsonaro.

Mais cedo, Moro e o senador Alvaro Dias, líder do Podemos no Senado, publicaram um vídeo anunciando “uma grande surpresa” para esta semana. “Estou aqui com o senador Alvaro Dias, que é líder do Podemos no Senado, nós temos uma grande surpresa para essa semana”, disse o ex-juiz da Lava Jato. “É uma filiação importante. É uma grande liderançã nacional, que vem reforçar o nosso projeto”, complementou Dias. Além de Moro e Santos Cruz, o Podemos, presidido pela deputada federal Renata Abreu (SP), trabalha para filiar o ex-procurador Deltan Dallagnol no mês de dezembro.