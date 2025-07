Ex-ministro do GSI relata ao STF que foi alertado sobre 8 de Janeiro por WhatsApp

Gonçalves Dias, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que as comunicações foram enviadas por Saulo Moura Cunha, que atua na Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias



O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) e revelou que recebeu alertas sobre os eventos de 8 de janeiro exclusivamente por meio de mensagens no WhatsApp. Essas comunicações foram enviadas por Saulo Moura Cunha, que atua na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Dias enfatizou que as mensagens não constituíam informações oficiais. Em sua declaração, Gonçalves Dias, que deixou o cargo em abril de 2023 após a divulgação de vídeos que o mostravam durante os atos golpistas, ressaltou que o conteúdo recebido não poderia ser classificado como informação oficial. Ele argumentou que a transformação de um informe em uma informação requer um estudo mais aprofundado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a audiência, o ministro Alexandre de Moraes fez questionamentos ao advogado de Filipe Martins, levando a um momento de tensão que resultou no corte do microfone do advogado. O senador Ciro Nogueira também foi convocado como testemunha de defesa e confirmou que havia intermediado um encontro entre Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro, embora não se recordasse da presença de Marcelo Câmara. A defesa de Filipe Martins optou por desistir de algumas das testemunhas que haviam sido previamente indicadas, e novas datas para as audiências foram agendadas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA