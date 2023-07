Ex-prefeito e deputado estadual lideram a corrida pela Prefeitura de Guarulhos, mostra pesquisa

Paraná Pesquisas mostra que Jorge Wilson (Republicanos) lidera disputa pelo comando da segunda maior cidade do Estado em três cenários; atual prefeito, Guti (PSD) tem alto índice de reprovação

Reprodução/Facebook/Elói Pietá/Matheus Batista/Agência Alesp/Divulgação Elói Pietá (PT) e Jorge Wilson (Republicanos) lideram a corrida pela Prefeitura de Guarulhos, mostra o Paraná Pesquisas



O ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá (PT) e o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como “Xerife de Consumidor”, lideram a corrida pela prefeitura da cidade, a segunda maior do Estado de São Paulo. É o que indica a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Segundo o levantamento, Jorge Wilson lidera três dos quatros cenários apontados pela pesquisa. No primeiro, Jorge Wilson tem 23,3% da preferência do eleitorado. O deputado estadual Márcio Nakashima (PDT) aparece em segundo, com 15,5%. No segundo cenário, o parlamentar perderia a disputa para o petista Elói Pietá, ex-prefeito da cidade. De acordo com a pesquisa, Pietá aparece em primeiro com 28% dos votos, enquanto Jorge Wilson fica em segundo lugar, com 18,7% dos votos. No terceiro cenário, Jorge Wilson lidera corrida eleitoral com 26,5%, contra 18% de Nakashima. Já no quarto cenário, o “Xerife do Consumidor” aparece na liderança com 34%, seguido pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP), que tem 13,2% da preferência dos eleitores. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de julho e ouviu 717 eleitores. A margem de erro é de 3,7% pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa aponta que a gestão do prefeito Gustavo Henric Costa (PSD), o Guti, é reprovada por 56,5% da população. Outros 40,2% aprovam o governo atual. De acordo com o levantamento, 27,2% dos entrevistados consideram a gestão péssima; 12,8% avaliam a administração como ruim, enquanto outros 34,2% a avaliam como regular. A pesquisa mostra ainda um baixo índice de aprovação: 19% consideram o governo Guti bom, e 6% como ótimo.

Pesquisa para a disputa pela Prefeitura de Guarulhos. Divulgação/Paraná Pesquisas