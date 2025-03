Ex-vereador Gabriel Monteiro é solto no Rio de Janeiro após decisão da Justiça

Ex-policial é acusado de crimes sexuais e assédio; ele terá de usar tornozeleira eletrônica, evitar pessoas específicas e não poderá sair do Estado

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Libertação de Gabriel Monteiro foi proferida pela 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro



Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro, foi solto após uma decisão judicial que permitiu sua liberdade, embora tenha que usar uma tornozeleira eletrônica e permaneça proibido de deixar o Estado. Ele estava detido desde novembro de 2022, enfrentando sérias acusações de crimes sexuais e assédio. Monteiro, que foi um dos vereadores mais votados nas eleições de 2020, teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Ele nega que tenha cometido qualquer tipo de crime.

A decisão que resultou em sua libertação foi proferida pela 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Além da tornozeleira, Monteiro deve cumprir medidas cautelares, como comparecer regularmente ao juízo e evitar contato com pessoas específicas. Ele deixou o presídio na noite de sexta-feira (21) e tem um prazo de cinco dias para se apresentar para a instalação do dispositivo de monitoramento.

As acusações que pesam sobre ele são graves, incluindo uma denúncia de uma mulher que relatou ter sido coagida a manter relações sexuais com Monteiro sob a ameaça de uma arma. Além disso, ele é acusado de assédio sexual por ex-assessores. Seu mandato foi cassado em agosto de 2022, após uma série de polêmicas. O pai e a irmã do ex-vereador o receberam na saída da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense.

Antes de sua carreira política, Monteiro teve uma passagem pela Polícia Militar, onde acumulou várias transgressões disciplinares. Ele também ganhou notoriedade nas redes sociais como youtuber, mas suas ações frequentemente geraram críticas e resultaram em processos judiciais. Em sua vida pessoal, ele se casou com Ana Carolina dos Santos Chagas em maio de 2023, enquanto ainda estava preso.

