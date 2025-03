Três ministros votam a favor da condenação de Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo

Denúncia contra a deputada federal se originou de um incidente ocorrido em 29 de outubro de 2022, em São Paulo, quando ela perseguiu um homem em São Paulo com a arma em punho

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO O episódio aconteceu na véspera do segundo turno das eleições



O ministro Gilmar Mendes, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou seu voto pela condenação da deputada federal Carla Zambelli a uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto. O voto foi seguido pela ministra Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Além disso, a parlamentar pode perder seu mandato devido a acusações de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma. Onze dos 9 ministros se posicionam a favor da abertura da ação penal em agosto de 2023. A denúncia contra Zambelli se originou de um incidente ocorrido em 29 de outubro de 2022, em São Paulo, quando a deputada sacou e apontou uma arma para um homem.

O episódio aconteceu na véspera do segundo turno das eleições, após uma discussão. Durante a confusão, um segurança da deputada disparou a arma, resultando na prisão do agente pela Polícia Civil. Gilmar Mendes enfatizou que a deputada não utilizou a arma em legítima defesa, mas sim para intimidar um homem que estava desarmado. A Procuradoria Geral da República (PGR) também se manifestou, solicitando que Zambelli pague R$ 100 mil em reparação por danos coletivos e que seu porte de arma seja revogado. O advogado de Carla Zambelli defendeu a inocência da deputada, afirmando que provas serão apresentadas para comprovar que ela não cometeu as infrações alegadas.

