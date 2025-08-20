Exclusivo: Deputado Rogério Correia quer convocar Bolsonaro para depor na CPMI do INSS

Parlamentar afirmou à Jovem Pan que ex-presidente ‘sabia de tudo’ sobre as irregularidades e deve prestar esclarecimentos

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 23/06/2021 Deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou um requerimento para convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)



O deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou um requerimento para convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Segundo o parlamentar, Bolsonaro “sabia de tudo” sobre as irregularidades e deve prestar esclarecimentos. Correia disse ainda esperar que o depoimento ocorra após o dia 13 de setembro, quando, em sua avaliação, o STF já terá concluído julgamento que pode resultar na condenação do ex-presidente.

A iniciativa deve intensificar o confronto político na comissão. Parlamentares governistas defendem a convocação, enquanto aliados de Bolsonaro prometem barrar a proposta. O relator e o presidente da CPMI, ambos próximos ao ex-presidente, também devem evitar a votação do pedido. Fraudes no INSS já haviam sido relatadas em 2018, durante o período de transição de governo. Em resposta, Bolsonaro editou uma medida provisória no início de seu mandato para tentar conter o problema. Críticos, porém, afirmam que a Polícia Federal deveria ter sido acionada para aprofundar as investigações.