Fachin nega convite de Bolsonaro para participar de palestra sobre urnas eletrônicas

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral recusou o chamado do mandatário; embaixadores foram convocados para participarem do evento

Antonio Augusto/Secom/TSE - 21/06/2022 Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin participa e sessão plenária da Corte



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, recusou de maneira oficial o convite realizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma palestra do mandatário sobre as urnas eletrônicas. No documento o qual a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, o magistrado afirmou que agradecia ao convite, mas que “na condição de quem preside o Tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito deste ano, o dever de imparcialidade o impede de comparecer a eventos por eles organizados”.

Na segunda-feira, 11, Bolsonaro havia criticado a atuação de Fachin e do ministro Luiz Roberto Barroso na corte eleitoral. “Essa semana terei reunião, só não sei se vai ser aqui ou outro local, com todos os embaixadores do mundo aqui no Brasil. São mais de 150. Quero explicar para eles o que aconteceu no 2º turno de 2014, documentado, e o que aconteceu no 1º e 2º turno de 2018, documentado”, disse o chefe do Executivo.