Ministro da Justiça pede a PF investigação de vídeo que encena atentado contra Bolsonaro

Vídeo que circula na internet mostra um personagem caracterizado com a imagem do presidente em uma motociata

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo Anderson Torres pediu à PF para investigar vídeo contra o presidente Jair Bolsonaro



O ministro da Justiça, Anderson Torres, divulgou em suas redes sociais que solicitou à Polícia Federal que abra uma investigação para apurar a divulgação de um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece caracterizado em meio a um atentado durante uma motociata. O conteúdo em questão mostra um vídeo sendo produzido em uma grande produtora, onde um suposto presidente aparece com a faixa presidencial e liderando um grupo de motociclistas para, em seguida, surgir caído no chão, ensanguentado, com uma flecha em seu pescoço. circulou em perfis de apoiadores do chefe do Executivo e chamou a atenção dos agentes de segurança. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou o caso em seu Twitter e classificou o episódio como imoral. “Repudio veemente qualquer ato que possa estimular a violência a quem quer que seja. Está circulando nas redes um “filme’ que demonstra o suposto assassinato do nosso presidente. Isso não é arte! Isso é um ato imoral à Nação e ao Governo Federal”, afirmou.

Determinei encaminhamento do caso à #PF para instauração de inquérito policial, e completa apuração dos fatos. https://t.co/Ymj59E0lMo — Anderson Torres (@andersongtorres) July 16, 2022