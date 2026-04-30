Familiares dos condenados do 8 de Janeiro comemoram decisão do Congresso: veja vídeo

O projeto de lei deve garantir que os presos pelo ocorrido possam cumprir pena em regime semiaberto ou aberto

Reprodução/Jovem Pan Familiares dos condenados de 8 de janeiro comemoram decisão do Congresso do veto ao PL da Dosimetria



Após a derrubada do veto ao projeto de lei (PL) da Dosimetria na tarde desta quinta-feira (30) no Congresso Nacional, familiares de condenados do 8 de Janeiro, que acompanhavam a votação no local, comemoraram o resultado da deliberação cantando o Hino Nacional brasileiro e gritando “libertem Bolsonaro” enquanto se abraçavam.

O projeto diminuí as penas aplicadas aos condenados por tentativa de golpe de Estado e por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. A decisão beneficiará o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Câmara dos Deputados votou primeiro e formou maioria para derrubar o veto. Foram 318 votos favoráveis à derrubada e 144 contrários. Já no Senado, foram 49 votos para a derrubada do veto e 24 votos contra.

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