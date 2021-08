‘Faz parte da luta política’, diz Mourão sobre pedido de impeachment de Moraes

Vice-presidente afirmou que governo tomou a atitude correta e que Brasil vive momento político de desgaste

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou nesta segunda-feira, 23, que a decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), faz parte da luta política. O general disse ainda que o governo tomou a atitude correta e que o Brasil está em um momento político de desgaste. “O presidente é atacado constantemente. Acho que depois de mais de um ano o governo tomou a atitude correta em relação aquele inquérito que é conduzido pelo Alexandre de Moraes, procurando colocar em termos jurídicos a questão do regulamento interno do STF, que serviu de base para a abertura do inquérito”, declarou Mourão em conversa com jornalistas. “Que se tome uma decisão se aquilo realmente é válido, se foi recepcionado ou não pela Constituição de 1988. Essa é a maneira correta de você reagir usando a lei. É a mesma coisa essa questão do impeachment. Faz parte da luta política. É um momento político de desgaste”, completou. Bolsonaro apresentou o pedido de impeachment de Moraes ao Senado na última sexta-feira, 20. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que vai analisar a solicitação, mas que não vê fundamentos jurídicos e técnicos para que o processo seja levado adiante.