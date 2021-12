Fernando Bezerra entrega liderança do governo Bolsonaro no Senado Federal

Anuncio foi feito por meio das redes sociais e, segundo o parlamentar, o pedido já foi formalizado ao presidente

Waldemir Barreto/Agência Senado



O Senador Fernando Bezerra (MDB-PE) entregou o cargo de líder do governo Bolsonaro no Senado Federal na manhã desta quarta-feira, 15. Ele anunciou a saída do posto por meio das redes sociais e informou que já formalizou o pedido ao presidente Jair Bolsonaro (PL). “Entreguei nesta manhã o cargo de líder do governo no Senado. Formalizei o pedido ao presidente Jair Bolsonaro a quem agradeço a confiança no exercício da função”, escreveu no Twitter. Na última terça-feira, 14, Bezerra foi derrotado na disputa por um cargo de ministro do Tribunal Contas da União (TCU) pelo companheiro parlamentar Antônio Anastasia (PSD-MG), que tinha o apoio do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Bezerra foi relator da PEC dos Precatórios no Senado, tendo articulado com as lideranças de bancadas e ministérios alterações para o texto que chegou da Câmara dos Deputados, como a inclusão de pontos para que o recurso aberto com a proposta fosse utilizado apenas em programas sociais e também para que Auxílio Brasil fosse um programa permanente de Estado. O senador pernambucano também integrou a CPI da Covid-19, onde foi um dos defensores mais ferrenhos do presidente Jair Bolsonaro.