Senado elege Antonio Anastasia para o cargo de ministro do TCU

Representante mineiro superou Kátia Abreu e Fernando Bezerra Coelho em votação interna da casa

Marcos Oliveira/Agência Senado Antonio Anastasia foi governador de Minas Gerais entre 2011 e 2014



O Senado Federal elegeu nesta terça, 14, o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). O nome ainda deverá ser aprovado também na Câmara dos Deputados. Se for empossado, Anastasia exercerá a função pelo resto da vida em substituição a Raimundo Carneiro, que deixou o TCU para se tornar embaixador em Portugal. O senador mineiro superou em votação os colegas Kátia Abreu (PP-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Anastasia teve 52 votos, enquanto Abreu recebeu 19 e Bezerra Coelho, sete. O TCU é responsável por apreciar as contas prestadas anualmente pelo governo federal e fiscalizar a aplicação dos recursos passados pela União a Estados e municípios. Nove ministros integram a corte, sendo que três são indicados pelo presidente e os outros seis, pelo Congresso Nacional – todos têm que ser aprovados pelo Senado.