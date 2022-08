Flávio Bolsonaro aciona o STF contra deputado do Psol que o chamou de corrupto

Ivan Valente se manifestou nas redes sociais e disse que pedido do senador tenta censurar e ferir a liberdade de expressão: ‘Não intimida’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) seja intimado a prestar esclarecimentos sobre recentes declarações feitas que chamou o parlamentar, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), de corrupto. A manifestação do deputado aconteceu nas redes sociais, em 12 de agosto, quando ele compartilhou no Twitter a mensagem: “Flávio corrupto! TCU apura desvios de 100 milhões em hospital federal do Rio sob a influência de Flávio Bolsonaro”. Em outra mensagem, Ivan Valente escreveu que “Quem compra mansão com rachadinha não tem limite algum” e afirmou ainda que a “familícia rouba muito”, em clara referência à família Bolsonaro. No pedido apresentado nesta sexta, os advogados do senador Flávio falam em crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, e classifica as postagens do parlamentar do Psol como patéticas e lamentáveis. “O que quis dizer com esses termos? Que o Senador Flávio Bolsonaro pratica crime conhecido como “rachadinha”? Que o imóvel adquirido pelo Senador e sua família é fruto de dinheiro ilícito?”, questiona a defesa que pede a imediata intimação do deputado, que já se manifestou sobre o pedido nas redes sociais. Em uma série de mensagens, novamente no Twitter, ele afirmou que o senador busca “censurar e ferir a liberdade de expressão” e listou supostos crimes cometidos por Flávio, como corrupção, enriquecimento ilícito, a prática de rachadinhas, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. “A familícia não nos intimida”, concluiu.