Flávio Bolsonaro celebra ‘eliminação’ de miliciano Ecko: ‘Todo respeito aos verdadeiros policiais’

Wellington da Silva Braga, chefe da maior milícia em atividade no Rio de Janeiro, foi morto em uma operação da Polícia Civil do Estado neste sábado, 12

Leopoldo Silva/Agência Senado - 18/05/2021 Flávio Bolsonaro comemorou a morte do miliciano Ecko



O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) utilizou suas redes sociais para comemorar o falecimento de Wellington da Silva Braga, mais conhecido como Ecko, chefe da maior milícia em atividade no Rio de Janeiro e morto em uma operação da Polícia Civil do Estado na manhã deste sábado, 12. Através do Twitter, o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou os policiais envolvidos no incidente. “Parabéns aos Policiais Civis do Rio pela eliminação do miliciano ‘Ecko’, que nunca foi policial e era o mais procurado do país! Todo respeito e apoio incondicional aos verdadeiros Policiais de todo o Brasil!”, escreveu na tarde de hoje.

De acordo com as informações oficiais, Ecko foi capturado na casa de parentes na comunidade das Três Pontes, em Paciência, na zona oeste do Rio, em um encontro com a namorada. A operação foi batizada de Dia dos Namorados e faz parte da Força-Tarefa de Combate às Milícias, criada em outubro de 2020, com o objetivo de asfixiar o braço financeiro das organizações criminosas. Ecko foi baleado com pelo menos dois tiros na altura do peito ao reagir à abordagem policial. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu.

Wellington da Silva Braga era paramilitar e herdou os negócios de irmão, Carlinhos Três Pontes, morto em 2017 em outra ação da Polícia Civil. Ele tinha uma estratégia expansionista: começou com as atividades na zona oeste, avançou para a região metropolitana, baixada fluminense e já adentrava o interior do Estado. Ecko fazia acordo com traficantes de drogas, no que chamou de narcomilícia. Potenciais sucessores do miliciano já foram mapeados. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para localizar e prender outros integrantes de organizações criminosas.