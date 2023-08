Flávio Bolsonaro critica fala de Lula sobre armas: ‘Não entende nada de segurança’

Presidente da República chamou de ‘covardes’ as pessoas que querem andar armadas

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para criticar uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre posse e porte de armas. O petista chamou de “covardes” as pessoas que querem andar armadas. Segundo o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual chefe do poder Executivo “não sabe nada” sobre segurança pública e sobre armamento. “Lula não entende nada de segurança ou de armamento. As estatísticas mostram isso. No governo do PT, com estatuto do desarmamento, o crime disparou. No governo Bolsonaro, com arma para cidadão de bem, o crime despencou. Não precisa nem saber fazer conta para entender quem está certo nessa história.”

Não precisa nem saber fazer conta para entender quem está… pic.twitter.com/E0mdkgiwxo — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 14, 2023

Durante a realização de sua live semanal, o programa “Conversa com o Presidente”, Lula chamou pessoas que andam armadas de “covardes” e ainda afirmou que quem tem arma em casa “não quer fazer bem para ninguém”. “Depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dentro de casa para fazer bem, se eu tiver arma é para me livrar de alguém. Tem gente que gosta de sair armado para mostrar que é poderoso. Não, não é verdade, é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e for do bem, não tem que andar armado. Se alguém lhe ofender, se um cachorro late para a gente, a gente não late de volta para o cachorro”, disse Lula durante a live.