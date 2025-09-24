Flávio Bolsonaro critica STF por ferir autonomia do Legislativo

Para o senador, o Supremo Tribunal Federal cometeu um pré-julgamento ao se posicionar sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem antes mesmo da conclusão de sua tramitação no Congresso

Durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Flávio Bolsonaro utilizou seu tempo para criticar o Supremo Tribunal Federal (STF), acusando a corte de interferir na autonomia do Poder Legislativo. Segundo o senador, o STF cometeu um pré-julgamento ao se posicionar sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem antes mesmo da conclusão de sua tramitação no Congresso.

Em seu pronunciamento, Flávio Bolsonaro questionou a atitude de um ministro da Suprema Corte. “Como pode, antecipadamente, declarar que um projeto de lei tramitando aqui na casa é inconstitucional? Nem sabe qual o texto do projeto de lei da anistia, já fala que é inconstitucional”, declarou o senador, classificando a ação como “uma ameaça à autonomia desse parlamento”.

O filho de Jair Bolsonaro também criticou o que considera uma normalização de interferências indevidas, citando um suposto contato entre um membro da Corte e o presidente da Câmara. “O ministro do Supremo liga para o presidente da Câmara para tirar satisfação sobre qual o texto da anistia. Tá todo mundo achando normal”, afirmou.

Ao final de sua fala, o senador expressou, com ironia, sua indignação com o cenário político. “Acabei de ouvir aqui, presidente, que discutir essa PEC que nós estamos discutindo aqui já é um crime de lesa-pátria”, disse, sorrindo. “Olha só onde é que a gente está chegando”, concluiu.