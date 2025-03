Flávio Bolsonaro diz que Supremo Tribunal Militar ‘está sendo aparelhado politicamente por Lula’

Declaração veio após a presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, sugerir que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ser julgado por questões relacionadas a uma suposta trama golpista

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/05/2023 DF - CCJ-SESSÃO-PARA-TRATAR-SOBRE-COMBATE-AO-CRIME-ORGANIZADO - GERAL - O senador Flávio Bolsonaro durante sessão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em Brasília (DF), nesta quarta-feira (10), para tratar sobre combate ao crime organizado.



O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, utilizou sua conta na plataforma X para criticar o que considera um aparelhamento político do Superior Tribunal Militar (STM) por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração veio após a presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, sugerir que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ser julgado por questões relacionadas a uma suposta trama golpista.

Para quem não percebeu ainda, até o Superior Tribunal Militar está sendo aparelhado politicamente por lula. Primeiro com uma presidente militante, que não se aguenta e já fala fora dos autos. Agora indicando o nome da advogada de Gleisi Hofman para compor a corte. Vamos trabalhar… https://t.co/PvYVSSpz4U — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 14, 2025



A ministra Elizabeth Rocha, em suas declarações, também abordou a possibilidade de que Jair Bolsonaro enfrente um julgamento na Justiça Militar. Flávio Bolsonaro concluiu sua mensagem afirmando que irá se mobilizar para barrar a aprovação da indicação de Verônica Abdalla Sterman no Senado, reforçando sua posição contra o que considera uma tentativa de controle político sobre o STM. Sterman é ex-advogada da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffamann.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias