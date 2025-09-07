Flávio Bolsonaro elogia discurso de Tarcísio contra STF e julgamento do ex-presidente
Publicação foi acompanhada da hashtag #BrasilComBolsonaro, numa tentativa de associar o governador paulista ao campo político de Jair Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais neste domingo (7) para reforçar a defesa da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, sinalizar apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ao compartilhar um trecho do discurso feito por Tarcísio durante as manifestações de 7 de Setembro, Flávio afirmou: “Fazer a anistia é atender a verdadeira justiça e a vontade do povo brasileiro. O Brasil quer paz.”
A publicação foi acompanhada da hashtag #BrasilComBolsonaro, numa tentativa de associar o governador paulista ao campo político do ex-presidente. O gesto é simbólico. Até recentemente, Tarcísio vinha sendo alvo de críticas duras de outros filhos de Jair Bolsonaro, especialmente de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e de Carlos Bolsonaro, que chegou a chamar governadores de direita de “ratos” em uma rede social.
A aproximação de Flávio ocorre dias depois de o governador ter ido a Brasília para articular o tema da anistia com o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). Analistas avaliam que o movimento pode reduzir as tensões dentro do bolsonarismo e até fortalecer o nome de Tarcísio como possível candidato à Presidência em 2026.
