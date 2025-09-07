Gilmar Mendes rebate Tarcísio, defende STF e contesta críticas sobre ‘tirania’

Em manifestação no X, ministro reforça posição de que crimes contra o Estado Democrático de Direito são inegociáveis: ‘Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam’

Gustavo Moreno/STF Gilmar Mendes rebate críticas direcionadas à atuação do Supremo Tribunal Federal



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, utilizou suas redes sociais neste domingo (7) para rebater duramente as críticas direcionadas à atuação da Corte. A manifestação do decano veio horas após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, questionar a conduta do ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de “tirania” durante discurso nas manifestações na Avenida Paulista.

Sem citar Tarcísio de Freitas, Gilmar Mendes rebateu as acusações de que ministros agem como “tiranos” ou que estaria em curso uma “ditadura da toga”. Em vez disso, o ministro defendeu a atuação do STF como guardião da Constituição e do Estado de Direito.

Em sua postagem, Gilmar Mendes afirmou que o Brasil não suporta mais as “sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo”. A declaração foi vista como resposta à fala de Tarcísio de Freitas, que em seu discurso na manifestação, disse que “ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O decano do STF reforçou a posição de que crimes contra o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. “É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam”, escreveu Gilmar.

Veja publicação de Gilmar Mendes: