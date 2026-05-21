Flávio Bolsonaro nega ter pedido reunião com Trump: ‘I didnt ask anything’

Ao ser questionado, o senador alfinetou Lula em inglês e afirmou que cabe aos Estados Unidos informar se a reunião ocorrerá

Flávio Bolsonaro Ao continuar sendo questionado sobre o tema, Flávio continuou falando em inglês: "Im speaking like this because Lula cannot understand what Im talking about".



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, negou nesta quinta-feira (21) ter requisitado uma reunião ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo aliados de Flávio, o senador foi convidado para um encontro com o norte-americano que pode ser realizado na próxima semana.

Perguntado se ele ou o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediram a conversa, Flávio respondeu em inglês: “No, I didnt ask anything. Nobody asked”. A frase, dita a jornalistas no Congresso, pode ser traduzida como: “Não, não pedi nada. Ninguém pediu”. Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o ano passado.

Ao continuar sendo questionado sobre o tema, Flávio continuou falando em inglês: “Im speaking like this because Lula cannot understand what Im talking about”. Traduzindo, seria: “Estou falando assim, porque Lula não consegue entender o que estou dizendo”.

O senador também disse que cabe aos Estados Unidos informarem se a reunião ocorrerá: “Tem que perguntar para a Casa Branca”.

Perguntado quais serão os próximos passos de sua campanha, Flávio respondeu: “Um dia de cada vez”. Na semana passada, foram divulgadas conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro.

O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto (PL-PB), negou que o PL estuda trocar o nome de Flávio na disputa pela Presidência: “É especulação”.