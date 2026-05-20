Após vazamento de conversa com Vorcaro, marqueteiro deixa pré-campanha de Flávio

Em nota, o empresário Marcello Lopes disse ter decidido focar na ‘própria empresa’ e ‘priorizar os seus negócios’

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O marqueteiro Marcello Lopes é amigo pessoal de Flávio Bolsonaro



O empresário Marcello Lopes comunicou nesta quarta-feira (20) que deixou a pré-campanha à Presidência da República do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em nota, o marqueteiro disse que, neste momento, decidiu “focar na própria empresa e priorizar os seus negócios”.

Amigo pessoal do senador, Lopes disse que passou toda a tarde desta quarta-feira com Flávio. Durante o encontro, o publicitário comunicou ao parlamentar que não poderia mais colaborar com a pré-campanha. O marqueteiro ainda informou que retornará aos Estados Unidos.

Lopes deixa a pré-campanha de Flávio após crise desencadeada pelo vazamento de conversa entre o senador e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Crise envolvendo dono do Banco Master

Na quarta-feira (13), a agência de notícias Intercept Brasil noticiou que Flávio trocou mensagens com Vorcaro, com o intuito de captar financiamento para o filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já na terça-feira (19), o portal Metrópoles revelou que o parlamentar se encontrou com o banqueiro após a primeira prisão, em novembro de 2025, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero para apurar supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Em entrevista a jornalistas, Flávio confirmou a visita.

“Eu estive com ele, mais uma vez, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e não poderia sair da cidade de São Paulo. Fui, sim, ao encontro dele para ‘botar um ponto final’ nessa história e dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse Flávio.

Investimento em ‘Dark Horse’

Segundo a reportagem do Intercept Brasil, o dono do Banco Master se comprometeu a repassar US$ 24 milhões (cerca de R$ 134 milhões à época) para financiar o longa. Desse montante, ao menos US$ 10 milhões teriam sido pagos de fevereiro a maio de 2025.

As mensagens divulgadas pela agência de notícias mostraram uma negociação entre Flávio e o Vorcaro. Em outubro de 2025, o senador chegou a cobrar o banqueiro, afirmando que a produção estava “no limite” financeiro. Os diálogos também indicaram que houve um encontro na casa do dono do Banco Master, em São Paulo, em 2 de novembro de 2025, que contou com a presença do ator Jim Caviezel e do diretor Cyrus Nowrasteh.

Apesar da repercussão, Flávio tem defendido publicamente a captação dos recursos. Na sexta-feira (15), durante evento de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, o parlamentar justificou o investimento privado na obra e criticou o uso de verba pública para o que chamou de “propaganda política”.

Como exemplo, citou o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula no Carnaval de 2026. Na mesma ocasião, Flávio criticou o Intercept Brasil. Ele classificou a equipe como “suspeita” e acusou o veículo de tentar “interceptar o futuro do país”.

Leia a íntegra da nota de Marcello Lopes

“Marcello Lopes esteve reunido com o pré-candidato Flávio Bolsonaro durante toda a tarde desta quarta-feira (20). No encontro, Lopes comunicou que não poderá mais colaborar na pré-campanha à presidência da República. O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu, neste momento, focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar”.