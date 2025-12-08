Flávio Bolsonaro se reúne pela 1ª vez com Centrão após ser anunciado como candidato à Presidência

Valdemar Costa Neto, presidente do PL confirmou reunião

Waldemir Barreto/Agência Senado O senador Flávio Bolsonaro conversa com os colegas Omar Aziz, Jorge Kajuru, Laércio Oliveira, Acir Gurgacz e Davi Acolumbre no plenário do Senado



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que a reunião com o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro será realizada às 21h desta segunda-feira (8), na casa do senador. Estão previstos na agenda os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda. Marcos Pereira, presidente do Republicanos, também foi convidado para o encontro. A articulação foi anunciada no domingo (7) pelo próprio Flávio Bolsonaro.

No mesmo dia, o senador falou pela primeira vez à imprensa após Jair Bolsonaro ter oficializado seu nome como candidato do PL à Presidência em 2026. Flávio afirmou não descartar desistir da pré-candidatura, mas disse que isso teria um “preço”. Ele também declarou esperar que o projeto de anistia seja pautado na Câmara esta semana.

Flávio Bolsonaro se reúne com presidentes de partidos da direita e do Centrão hoje. Amanhã, durante visita ao pai, pretende relatar o cenário político. Jair Bolsonaro está preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, cumprindo pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe.

O senador negou qualquer fragmentação na direita e afirmou que sua indicação reacendeu “uma chama que estava apagada” entre apoiadores do bolsonarismo. Apesar disso, as pré-candidaturas de Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) continuam mantidas. Ratinho Junior e Eduardo Leite defendem que o PSD lance um nome próprio, enquanto lideranças do Centrão manifestam insatisfação. Segundo Flávio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas — cotado como principal opção do campo —, reagiu bem ao anúncio.

Flávio Bolsonaro também comentou a reação negativa do mercado financeiro ao seu lançamento, mas atribuiu o movimento ao temor de uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou ainda representar um “Bolsonaro diferente”.