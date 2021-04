Flávio Bolsonaro sofre acidente de quadriciclo no Ceará e é atendido em hospital

O episódio aconteceu na Praia de Taíba, no Ceará na tarde deste sábado, 17; parlamentar já recebeu alta e deverá retornar à Brasília no domingo

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/02/2021 Segundo advogado, Flávio sofreu uma luxação no ombro direito



O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofreu um acidente enquanto andava de quadriciclo. O episódio aconteceu na Praia de Taíba, no Ceará na tarde deste sábado, 17. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto ao advogado de Flávio, Frederick Wassef, que informou que o senador luxou o ombro direito durante o ocorrido. “Ele estava pilotando um quadriciclo, sofreu um acidente, machucou o ombro direito. Teve uma luxação. Mas não é nada grave, ele está bem”, disse o advogado, que continuou, dizendo que o senador realizará exames quando chegar em Brasília. “Ele retorna amanhã para Brasília e fará uma ressonância magnética para checar. Está tudo bem. Não quebrou”, concluiu. O médico responsável pelo atendimento publico uma foto ao lado do senador nas redes sociais. A Jovem Pan entrou em contato com a prefeitura da cidade em que o senador foi atendido, mas ainda não obteve retorno.

Nesta semana, Flávio protocolou uma representação contra o também senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) pelo vazamento da conversa entre o parlamentar e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo Flávio, a representação no Conselho de Ética foi feita pois Kajuru teria quebrado o decoro parlamentar. “Protocolei no Conselho de Ética do Senado uma representação contra o senador Jorge Kajuru por sua conduta imoral, baixa e antiética de, sem consentimento, gravar o presidente da República e dar publicidade ao conteúdo dialogado. Este ato lamentável de Kajuru, além de infringir o preceito constitucional básico do sigilo das comunicações e de jogar mais desconfiança entre os poderes, agrava a instabilidade institucional”, disse o senador.