Gilmar Mendes é vacinado contra a Covid-19 no DF: ‘A ciência salva vidas’

Quinto ministro do Supremo Tribunal Federal a receber o imunizante, o jurista de 65 anos celebrou o SUS e parabenizou o trabalho da Secretária da Saúde da capital

Nelson Jr./SCO/STF "Vacina para todos", escreveu Gilmar Mendes em seu perfil no Twitter após receber a vacina



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou ter recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 16, no Distrito Federal. “Ontem tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Parabenizo a Secretaria de Saúde do DF que tem trabalhado intensamente pelo avanço da imunização na capital. A ciência salva vidas! #VacinaParaTodos #VivaOSuS”, escreveu em seu perfil no Twitter. Com 65 anos, Mendes foi o quinto ministro da Suprema Corte a receber o imunizante, atrás de Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Outros membros do alto escalão do governo que também já garantiram a primeira dose são o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Paulo Guedes (Economia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Tereza Cristina (Agricultura) e Marcelo Queiroga (Saúde), vacinado antes de assumir o cargo.

Em dezembro do ano passado, o Supremo decidiu a favor da vacinação obrigatória contra o novo coronavírus, sem que isso signifique uma imunização à força. Na prática, Estados e municípios terão autonomia para definir sanções contra quem não tomar a vacina, desde que sejam medidas razoáveis e amparadas em leis. Na época, o presidente Jair Bolsonaro foi contrário à decisão. O chefe do Executivo afirmou que uma vacina “experimental” não poderia ser obrigatória e que não haveria vacina para toda a população, de forma que não seria possível aplicar medidas restritivas a quem não se vacinasse. De lá para cá, o presidente e seus aliados adotaram um discurso mais favorável aos imunizantes, que agora são vistos por Bolsonaro como uma alternativa para vencer a crise sanitária e retomar a economia. Apesar disso, o presidente afirmou que será o “último” a se vacinar, mesmo que a imunização já esteja disponível para sua idade, 66 anos, no Distrito Federal.

*Com Estadão Conteúdo